فرماندار شهرستان رودبار گفت : ثبات بازار و معیشت مردم خط قرمز ما است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، وحید پورحضرت در جلسه ستاد تنظیم بازار در رودبار با تأکید بر ضرورت کنترل و مدیریت بازار گفت: با توجه به سیاست جدید دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و پرداخت مستقیم مابه تفاوت به خانوار در قالب کالابرگ، طبیعی است سطح عمومی قیمت برخی از کالاها تغیر کند و ستاد تنظیم بازار شهرستان باید نظارت مستمر بر بازار و بهویژه کالاهای اساسی را در اولویت کار خود قرار دهد و با گرانفروشی در چارچوب مقررات صنفی برخورد کند.
وی چالشهای موجود در حوزه ارز و نوسانات آن و همچنین تحریمها را از عوامل تأثیرگذار بر بازار دانست و افزود: با وجود این شرایط، تلاش میشود ثبات اقتصادی در کشور و به تبع آن در شهرستان برقرار شود.
فرماندار شهرستان رودبار با اشاره به برخی کمبودها در بازار گفت:در برخی اقلام اساسی از جمله روغن خوراکی با چالشهایی مواجه هستیم و وظیفه ما این است که دغدغههای مردم را بهطور دقیق بررسی و پیگیری کنیم.
پورحضرت با بیان اینکه معیشت مردم باید دغدغه اصلی همه مدیران باشد فزود:برابر قانون وظیفه نظارت بر برخی از کالاها با صنعت، معدن و تجارت و برخی دیگر با جهاد کشاورزی است، لذا تشکیل کمیته اقدام مشترک و بازرسی و نظارت بر بازار از ضروریات ثبات بازار است.
رئیس ساد تنظیم بازار شهرستان نقش اتحادیهها از جمله اتحادیه خواروبارفروشان، قصابان و سایر اصناف را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: جایگاه ستاد تنظیم بازار در نظارت و ساماندهی بازار بسیار مؤثر است و اگر بازارهای محلی بهدرستی در قالب اتحادیهها رصد و مدیریت شوند، قطعاً تنظیم بازار نیز محقق خواهد شد.
وی تأکید کرد: عرضه مستمر و بهموقع کالاهای اساسی و مهم، نقش تعیینکنندهای در آرامش بازار دارد و باید با برنامهریزی دقیق دنبال شود.