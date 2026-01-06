شانزدهم دی ماه به یاد حماسه بزرگ دانشجویان پیرو خط امام به فرماندهی شهید علم الهدی به نام روز شهدای دانشجو نامگذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عملیات نصر، (موسوم به عملیات هویزه) یادآور رشادت شهید حسین علم الهدی و شهدای دانشجو است که نخستین عملیات زرهی رزمندگان اسلام در سال ۱۳۵۹ پس از تجاوز دشمن بعثی به خاک جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

شهید علم الهدی پیشگام دانشجویان پیرو خط امام بود که در هویزه حماسه آفریدند و تا آخرین نفس در مقابل دشمن متجاوز ایستادند و خون پاک خویش را نثار کردند.

دانشجویان پیرو خط امام به فرماندهی شهید علم الهدی در عملیات نصر تا آخرین قطره خون به دفاع از سرزمین ایران اسلامی پرداختند و مظلومانه به شهادت رسیدند و حماسه هویزه را آفریدند.

به پاس تجلیل از رشادت‌های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، به ویژه شهید علم‌الهدی، شانزدهم دی، روز «شهدای دانشجو» نام گرفت.