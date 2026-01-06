پخش زنده
بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در گیلان مشمول استفاده از طرح جدید کالابرگ الکترونیکیاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، اجرای رسمی طرح جدید کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت معیشتی و امنیت غذایی در کشورغاز شد.
به گفته مدیرکل تعاون و رفاه اجتماعی گیلان ۲ میلیون و ۳۴۳ هزار نفر در گیلان مشمول این طرح جدید قرار گرفتهاند.
در طرح جدید کالا برگ الکترونیکی علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای مشمول برای دهکهای اول تا نهم به ازای هر نفر یک میلیون تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
طرح جدید کالا برگ برای جلوگیری از شکاف رانتی نرخ ارز ترجیحی، حفظ قدرت خرید مردم و انتقال کامل منافع یارانهای به مصرفکننده نهایی اجرا میشود.
در مرحله اول اجرای این طرح دولت یارانه ۴ ماهه خانوارها را یکجا پرداخت کرده است، اما از بهمن ماه ماهانه به حساب سرپرستان خانوارها واریز میشود.