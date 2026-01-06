به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قشر‌های مختلف مردم خصوصا جوانان و نوجوانان بعد از سه روز مهمانی در خانه خدا و نیایش با پروردگار مهربان به خانه برگشتند.

آنان در این سه روز لبریز از عشق و محبت خداوند از این فرصت کم نظیر بهره‌مند شدند و در آخرین ثانیه‌های این مهمانی با هم خداحافظی کردند.

امسال نوجوانان و جوانان بیشترین حضور را در این مراسم معنوی داشتند.