معتکفان پس از سه روز مناجات با یگانه معبود خویش، حالا با کوله باری از معنویت به شهر برگشته تا این معنویت را ره توشه زندگی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قشرهای مختلف مردم خصوصا جوانان و نوجوانان بعد از سه روز مهمانی در خانه خدا و نیایش با پروردگار مهربان به خانه برگشتند.
آنان در این سه روز لبریز از عشق و محبت خداوند از این فرصت کم نظیر بهرهمند شدند و در آخرین ثانیههای این مهمانی با هم خداحافظی کردند.
امسال نوجوانان و جوانان بیشترین حضور را در این مراسم معنوی داشتند.