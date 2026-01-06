پخش زنده
پلیس فتا در اطلاعیهای اعلام کرد: پیامکهایی با لینک ناشناس و شمارههای مشکوک جعلی هستند؛ شهروندان بر روی لینکها کلیک نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، پلیس فتا با اشاره به اینکه هیچ سازمان دولتی پیامک حاوی لینک کالابرگ ارسال نمیکند به شهروندان هشدار داد: پیامکهایی با لینک ناشناس و شمارههای مشکوک جعلی هستند بر روی لینکها کلیک نکنند.
در این اطلاعیه آمده است: این لینکها شما را به درگاههای فیشینگ هدایت میکنند و باعث دسترسی غیرمجاز به حساب بانکی و خالی شدن حسابشان خواهدشد.
پلیس فتا از شهروندان خواسته است برای دریافت کالابرگ از مسیرهای رسمی و معتبر اقدام کنند.