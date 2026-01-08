فرزانه مرادیان پس از باخت برابرمقاومت شهرداری تبریزگفت: بازی خیلی پایاپایی داشتیم و دست‌های اول و دوم را با امتیازات بالا از دست دادیم.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،کمک مربی تیم والیبال مس بانوان رفسنجان در این باره گفت: بعد از برد در دست سوم، پاستور تیم در دست چهارم مصدوم شد و شیرازه تیم از هم پاشید.

وی ادامه داد: از شکست درس می‌گیریم و امیدواریم بتوانیم در بازی‌های بعدی جبران کنیم.

سرمربی تیم والیبال بانوان مقاومت شهرداری تبریز هم پس از برد سه بر یک برابر مس رفسنجان در لیگ برتر، گفت: ضعف‌هایمان در این بازی را حل می‌کنیم و برای بازی بعدی آماده می‌شویم.

سرگل علیزاده بعد از دیدار تیم‌های والیبال مقاومت شهرداری تبریز-مس رفسنجان در هفته ششم لیگ برتر، گفت: اولین بازی دور برگشت سوپرلیگ والیبال میزبان مس بودیم وبازی خیلی خوبی بود و به عوامل هر ۲ تیم خسته نباشید می‌گویم.

وی ادامه داد: بازی ما در دست سوم در آینده برایمان چالش‌هایی ایجاد خواهد کرد، بنابراین روی ضعف‌هایمان کار می‌کنیم.

در هفته ششم و نخستین بازی دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان، دختران مقاومت شهرداری تبریز ست‌های اول و دوم بازی با نتایج ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ به سود مقاومت تمام شد.

مس رفسنجان که تا پیش از این بازی در کمرکش جدول ایستاده بود، در برابر بازی منسجم، دفاع چابک و حملات کوبنده دختران تبریزی نتوانست تاب بیاورد و تنها در یک ست موفق به کسب پیروزی شد.

در ست چهارم نیز با اختلاف قابل توجه ۲۵ بر ۱۴، برتری بی‌چشم‌داشت مقاومت به زیبایی به تصویر کشیده شد.

مس رفسنجان با ۶ امتیاز در رده چهارم باقی ماند.