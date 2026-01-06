به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در گشت مشترک نظارتی با همراهی دستگاه بازرسی و دیگر دستگاه‌های نظارتی گفت: با وجود اعلام نشدن قیمت‌های جدید به‌طور رسمی ، برخی افراد دست به گران‌فروشی و حتی احتکار کالا‌های اساسی می زنند.

فریدون کشیتی درباره قوانین تخلفات صنفی تصریح کرد: بر اساس قانون نظام صنفی، احتکار کالا از سایر تخلفات شدیدتر محسوب می‌شود و برای مرتکبان آن، اشد مجازات قانونی در نظر گرفته خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تأکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه التهاب در بازار، گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی به‌صورت روزانه و مستمر و با همکاری دستگاه‌های نظارتی در سطح استان فعال هستند.

وی ادامه داد: این گشت‌ها با رصد دقیق واحد‌های صنفی و مراکز عرضه کالا‌های اساسی، با هرگونه تخلف در کوتاه‌ترین زمان برخورد قانونی می‌کنند.

کشیتی، مشارکت مردمی را یکی از ارکان اصلی نظارت بر بازار دانست و گفت: گزارش‌های مردمی به‌طور مستمر دریافت، رصد و پیگیری می‌شود و نقش مهمی در شناسایی تخلفات و برخورد سریع با متخلفان دارد.

مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، احتکار یا تخلف صنفی، از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی به‌صورت شبانه‌روزی شکایات خود را ثبت کنند.