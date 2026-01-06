به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ثبات در تأمین کالا‌های اساسی استان گفت: هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و مردم می‌توانند نیاز‌های خود را تهیه کنند.

محمدرضا اصغری، با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم افزود: حذف ارز ترجیحی اقدامی راهبردی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که علاوه بر کاهش رانت و نابرابری، زمینه تقویت تولید داخلی و حمایت از معیشت مردم را فراهم می‌کند.

اصغری تصریح کرد: واردکنندگان امکان تأمین کالا با استفاده از ارز آزاد را دارند و تسهیلات بانکی نیز برای پشتیبانی از آنان اختصاص یافته است و این روند موجب می‌شود چرخه تولید و واردات کالا‌های اساسی با شفافیت بیشتری ادامه یابد و کالا‌ها با قیمت واقعی و عادلانه به دست مصرف‌کنندگان برسد.

وی گفت: در این راستا برای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار جهت خرید کالا‌های اساسی در نظرگرفته شده است تا فشار ناشی از اصلاح قیمت‌ها بر خانوار‌ها کاهش یابد.

اصغری افزود: اصلاح قیمت‌ها در بازار در راستای این سیاست‌ها انجام خواهدگرفت و کالا‌های اساسی متناسب با آن عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: هدف اصلی این اصلاحات، ایجاد ثبات اقتصادی، تقویت امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است تا مردم در نهایت از منافع این سیاست‌ها بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: اجرای طرح معیشتی دولت با هدف انتقال یارانه کالا‌های اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده نهایی، موجب ثبات دوره‌ای قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید خانوار‌ها می‌شود.

اصغری افزود: ارز ترجیحی عملاً سودی برای بخش کشاورزی نداشت و تولیدکنندگان بار‌ها تأکید کرده‌اند که این یارانه به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد، بلکه بخش کشاورزی تنها نقش انتقال‌دهنده را ایفا می‌کرد.

وی، با اشاره به حمایت‌های جدید دولت از تولیدکنندگان دام و طیور اظهار کرد: بانک مرکزی با ایجاد خط اعتباری تازه برای بانک کشاورزی موافقت کرده است تا این بانک بتواند از محل اعتبارات داخلی خود تسهیلات ویژه‌ای به واحد‌های تولیدی در حوزه دام و طیور اختصاص دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: تأمین کالا‌های اساسی با اولویت روستا بازار‌ها دنبال خواهد شد و اتحادیه‌های استانی و اصناف نیز مکلف به همکاری در این زمینه هستند.