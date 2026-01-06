بازرس کل قضائی استان کرمان از رصد مستمر انبارها، ردیابی زنجیره توزیع و برخورد قاطع با واحد‌های متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، دادخدا سالاری در نشست بررسی وضعیت بازار و کالا‌های اساسی استان با تاکید بر شفافیت موجودی انبار‌ها افزود: موجودی کالا‌های اساسی باید مشخص، شفاف و به‌روز باشد تااز هرگونه سوءاستفاده، احتکار یا گزارش‌دهی خلاف واقع جلوگیری شود..

وی با تایید ارائه گزارش‌های نادرست درباره موجودی انبار‌ها تصریح کرد: ایجاد سامانه‌ای دقیق برای ثبت و اعلام موجودی کالا‌ها ضرورت جدی است و بدون آن، مدیریت صحیح بازار امکان‌پذیر نخواهد بود.

بازرس کل قضائی استان کرمان با انتقاد از عرضه کالا‌های وارداتی با ارز ۲۸ و ۲۹ هزار تومانی به قیمت‌های جدید گفت: برخی اقلام با ارز ترجیحی و از محل بیت‌المال وارد کشور شده‌اند و اگر این کالا‌ها به نرخ جدید فروخته شوند، سود‌های کلان نصیب دلالان و سودجویان خواهد شد .

بازرس کل قضائی استان کرمان با تأکید بر رعایت حقوق مردم در اوضاع اقتصادی کنونی گفت: کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تأمین شده‌اند، باید با همان قیمت قبلی در اختیار مردم قرار گیرند و هرگونه تخطی از این اصل، قابل برخورد است.

وی افزود: به‌روزرسانی مستمر موجودی انبارها، نظارت بر عمده‌فروشان و خرده‌فروشان و ردیابی کالا‌ها از طریق تشکیل گروههای مشترک با مشارکت اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از اقدامات ضروری در این مسیر است.

سالاری باتاکید بر تشکیل فوری گروههای مشترک برای رصد میدانی بازار گفت: امروز نیز باید با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط، وضعیت بازار از نزدیک بررسی شود.

بازرس کل قضائی استان کرمان گفت: مدیریت بازار فقط با نظارت مستمر و همکاری همه دستگاه‌ها امکان‌پذیر است و اگر موجودی‌ها دقیق ثبت و عرضه کالا‌ها بر اساس نرخ ارز ترجیحی انجام شود، نه‌ فقط از سودجویی دلالان جلوگیری خواهد شد، بلکه مردم نیز احساس خواهند کرد که حاکمیت در کنار آنان و مدافع حقوقشان است.