تفویض اختیارات کارگروه آرد و نان به شهرستانها، نانوایان نگران سهمیه نباشند
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران از تفویض اختیارات تصمیمگیری در حوزه آرد و نان به شهرستانها خبر داد و تأکید کرد: نانوایان بابت سهمیه خود نگرانی نداشته باشند و روند استفاده از سامانه «نانینو» همچون گذشته ادامه خواهد داشت.
محمود یوسفی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران، با اشاره به تغییر در نحوه تصمیمگیریهای حوزه آرد و نان اظهار کرد: تا پیش از این، تصمیمات در هیئت و کارگروه آرد و نان استان و بر اساس نظر رئیس محترم کارگروه، جناب آقای دکتر عسکری و سایر اعضا اتخاذ میشد، اما بنا بر تصمیم جدید، اختیارات به شهرستانها تفویض شده است.
وی افزود: بر این اساس، تمامی موضوعات مرتبط با آرد و نان به خود شهرستانها واگذار شده و فرمانداران به عنوان رؤسای کارگروه، به همراه تیمهای مستقر در شهرستانها، مسئول اجرای این تصمیمات هستند.
یوسفی ادامه داد: هرگونه تغییر، اعم از تشویق یا تنبیه نانوایان، از این پس در سطح شهرستان انجام خواهد شد و نانوایان محترم نباید هیچگونه نگرانی بابت سهمیههای خود داشته باشند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران همچنین با اشاره به سامانه نانینو تصریح کرد: بحث استفاده از سامانه نانینو همچنان در دستور کار قرار دارد و نانوایان مانند گذشته از این سامانه استفاده خواهند کرد و روند فعلی بدون تغییر ادامه خواهد داشت.