استاندار خراسان جنوبی: تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و تعاونی‌ها، بازوان فکری و اجرایی مدیریت استان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های تعاون، کارگری و کارفرمایی استان با قدردانی از نقش این بخش‌ها در اقتصاد استان، گفت: این تشکل‌ها بازوان فکری و اجرایی مدیریت استان هستند و انتظار می‌رود با تبیین واقعیت‌ها برای جامعه هدف نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه اجرای اصلاحات اقتصادی تصمیم نظام و سران کشور است، افزود: هر طرح کلان در کنار فرصت‌ها، چالش‌هایی نیز دارد، اما مدیریت صحیح و همراهی مردم، شرط عبور موفق از این مقطع است.

استاندار با تأکید بر لزوم تمرکز مدیریت استان بر شرایط بومی افزود: امروز مهمترین اولویت ما حفظ آرامش بازار و جلوگیری از کمبود کالاست.

هاشمی با تشریح فلسفه حذف ارز ترجیحی افزود: در گذشته یارانه در ابتدای زنجیره به تولیدکننده یا واسطه پرداخت می‌شد، اما منافع آن به‌طور کامل به مردم نمی‌رسید، بر همین اساس دولت تصمیم گرفت یارانه را مستقیماً در اختیار مردم قرار دهد تا عدالت بیشتری در بهره‌مندی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه مدیریت بازار بر سه محور تأمین کالا، توزیع مناسب و نظارت مستمر استوار است، گفت: کالا‌های اساسی از جمله روغن، برنج، مرغ و سایر اقلام مورد نیاز به وفور در استان موجود می‌باشد و محموله‌های جدید نیز وارد چرخه توزیع شده است.

استاندار با اشاره به وضعیت مناسب قیمت مرغ در استان افزود: قیمت مرغ در خراسان جنوبی نسبت به بسیاری از استان‌های کشور پایین‌تر است که این موضوع حاصل همکاری تولیدکنندگان و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول می‌باشد و جای قدردانی دارد.

هاشمی با بیان اینکه بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ فروشگاه در استان برای عرضه کالا‌های اساسی با قیمت مصوب مشخص شده‌اند، گفت: این فروشگاه‌ها موظفند اقلام مورد نیاز مردم را به میزان کافی و با قیمت تعیین‌شده در اختیار شهروندان قرار دهند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت همزمان از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: فشار بر تولیدکننده به بهانه کنترل بازار در نهایت منجر به کاهش تولید می‌شود، از این‌رو سیاست استان، حمایت متوازن از هر دو بخش است.