به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این گردهمایی که فعالانی از بخش خصوصی و نخبگان جوان اقتصادی حضور داشتند، درباره مواردی همچون چابک سازی دولت، افزایش بهره وری در واحد‌های تولیدی، مالیات بر ارزش افزوده و ناترازی انرژی، بحث و تبادل نظر شد.

پیشنهاد‌های این سلسله نشست‌ها برای حل مشکلات اقتصادی به مسئولان استانی و کشوری تحویل داده می‌شود تا در تصمیم گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.