مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: طبق روال طرحهای گذشته، از فردا دهکهای یک تا سه میتوانند خرید خود را با کالابرگ انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، انتظاری در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ افزود: کسانی که پیشتر در دهکهای هشت، نه و ده از طرح حذف شده بودند، اکنون مشمول این طرح خواهند شد. البته سرپرستان خانوار در سه دهک بالای درآمدی باید درخواست خود را از طریق سامانه حمایت ثبت کنند تا مشمول دریافت کالابرگ شوند.
انتظاری تأکید کرد: دهکهای چهار تا هفت نیز از هفته آینده مشمول طرح خواهند شد و کسانی که تاکنون یارانه دریافت نکردهاند، میتوانند با ثبت درخواست در سامانه حمایت، کالابرگ برای سرپرست خانوارشان شارژ شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خاطرنشان کرد: هیچ محدودیتی برای ثبتنام وجود ندارد و هدف اصلی طرح، حمایت مستقیم از مردم و تأمین ارزاق مورد نیاز آنان است.