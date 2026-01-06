پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، معاون اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: فرهنگیان دارای بیماری خاص تحت پوشش بیمه تکمیلی نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه http://Bimeh.kermanedu.ir اقدام کنند.
محمد جواد سلطانی با اعلام این خبر افراد دارای بیماریهای خاص سرطان، Ms، هموفیلی، تالاسمی، دیالیز، بیماران پیوندی، دیابت، دوشت، انواع میوپاتی، اسکولیز پیشرفته، صرع مقاوم به درمان، هپاتیت مقاوم به درمان، سلیاک، بیماری پروانهای، بیماری متابولیکی، بیماریهای پیشرفته روماتیسمی، بیماریهای خود ایمنی و نقص ایمنی مادر زادی جهت بهره برداری از مزایای پوششهای ویژه بیمه تکمیلی بیماران خاص اطلاعات خود را تا مورخ سیام دیماه ۱۴۰۴ در سامانه Bimeh.kermanedu.ir ثبت نمایند.