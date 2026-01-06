به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، نماینده ولی فقیه در خوزستان در این مراسم گفت:از اصولی‌ترین وظایف و اموری که خداوند منان بر عهده مؤمنین قرار داده است فریضه نماز است.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی افزود: برکات و مواهب نماز آنقدر زیاد در بین عموم مردم جامعه ایرانی باید بیان شود که همگان با ادای نماز اول وقت و به جماعت از شهد شیرین آرامش و ایمان به خدا بهره‌مند شوند.

سردار احمد خادم‌الشهدا فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیز در سخنانی بر ضرورت ترویج فرهنگ نماز بین کارکنان تأکید و گفت نماز، جهاد و احترام به والدین؛ سه اصل محبوب نزد خدا است.

وی با بیان خاطراتی از ایام انقلاب و دفاع مقدس، اظهار داشت: از همان روز‌های آغازین مبارزه، انسان‌های بزرگی بودند که با طهارت و معنویت خاصی قدم در راه گذاشتند. برخی از همرزمان ما پس از خواندن نماز صبح و با نیت "ایاک نعبد و ایاک نستعین" به خیابان‌ها آمدند و به شهادت رسیدند.

در این جشنواره از کتاب نردبان روح در کلام ولایت به قلم حجت الاسلام والمسلمین مصطفی خلیلی مقدم رونمایی شد.