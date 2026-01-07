به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: در راستای اجرای برنامه‌های گشت، کنترل و پایش میدانی، یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان پاییز امسال ، با انجام اقدامات مستمر حفاظتی و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی، موفق به کشف ده‌ها مورد تخلف و شناسایی ۹۸ متخلف شد.

رضا نامدار افزود: مأموران مستقر در شهرستان‌ها با اجرای برنامه‌های گشت و کنترل، در مجموع ۵۶ فقره پرونده تخلف زیست‌محیطی تشکیل داده و ۹۸ متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کردند.

وی گفت: در این بازه زمانی، موارد متعددی از شکار و صید غیرمجاز گونه‌های جانوری شامل ۱۳۷ فقره شکار پرندگان وحشی و ۴۶ مورد شکار پستانداران کشف و ضبط شد. همچنین در جریان گشت‌های میدانی، ۵۰ مورد زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان شامل کبک، قمری، شاهین و بالابان شناسایی و تعدادی از گونه‌های ضبط‌شده پس از اطمینان از سلامت، در زیستگاه‌های طبیعی رهاسازی شدند.

نامدار تاکید کرد: در حوزه مقابله با شبکه‌های خرید و فروش حیوانات وحشی، مأموران یگان موفق به کشف و ضبط ۱۵ مورد نگهداری و معامله غیرقانونی گونه‌های زنده و غیرزنده شامل ۱۳ شاهین، یک بحری و یک قلاده میمون شدند. همچنین یک مورد تخلف زیست‌محیطی در فضای مجازی مربوط به نگهداری غیرمجاز یک رأس بره آهو شناسایی و گزارش آن به مرجع مربوطه ارسال شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت:در این دوره، مأموران همچنین در جریان بازرسی‌ها، ۸۴ قبضه انواع سلاح گرم و جنگی شامل ۳ قبضه اسلحه گلوله‌زنی، ۳۳ قبضه ساچمه‌زنی مجاز، ۱۱ قبضه غیرمجاز، و یک قبضه جنگی از نوع «ام یک» کشف و ضبط کردند.

رضا نامدار ادامه داد: افزون بر آن، بیش از ۷۴۵ قلم ادوات و تجهیزات غیرمجاز شکار و صید شامل انواع فشنگ، چاقو، دوربین چشمی، موتورسیکلت‌های تریل، خودرو، وسایل نورافشانی و سایر تجهیزات مرتبط شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی اضافه کرد: در مجموع، میزان ضرر و زیان وارده به حیات وحش و محیط زیست استان در سه‌ماهه سوم ۱۴۰۴ حدود ۱۸۳ میلیارد ریال برآورد شده است. از این میزان، پرونده‌های متعددی برای وصول ضرر و زیان در جریان پیگیری قضایی هستند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تأکید بر استمرار گشت‌های حفاظتی، هدف اصلی خود را حفظ تنوع زیستی، مقابله با شکار و صید غیرمجاز، و ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه حفاظت از محیط زیست عنوان کرده است.