به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در راستای ارتقای نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، جلسه‌ای با موضوع هماهنگی جهت نظارت و بازرسی از کالا‌های اساسی با حضور معاون توسعه بازرگانی و جمعی از مدیران و نمایندگان واحد‌های مرتبط برگزار شد.

در این نشست، معاون توسعه بازرگانی، مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مدیر بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی، نماینده مدیریت حراست و نماینده مدیریت امور رفاه و پشتیبانی حضور داشتند و ضمن بررسی وضعیت موجود، راهکار‌های اجرایی برای تشدید نظارت‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

هدف از برگزاری این جلسه، تشدید نظارت و بازرسی بر کالا‌های اساسی و بازار محصولات کشاورزی و همچنین ایجاد هماهنگی و همکاری مؤثر میان مدیریت‌های مرتبط با حوزه نظارت عنوان شد. در این راستا، بر ضرورت تعامل مستمر بین واحد‌ها به‌منظور رصد و پایش دقیق انبار‌ها و مراکز عمده توزیع کالا‌های اساسی در منطقه تأکید شد.

همچنین در این جلسه، موضوع تشکیل تیم‌های مشترک نظارت و بازرسی ستاد سازمان به‌عنوان یکی از محور‌های مهم اجرایی مطرح و بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای حضور میدانی و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی تأکید شد.

در پایان، حاضران بر استمرار برگزاری جلسات هماهنگی و اجرای مصوبات به‌منظور کنترل بازار، تأمین و توزیع مناسب کالا‌های اساسی و افزایش رضایتمندی عمومی تأکید کردند.