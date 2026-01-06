رسانه‌های عبری در حالی از ناتوانی دولت صهیونیستی برای بازگشت شهرک نشینان به شمال سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دهند که دولت رژیم اشغالگر روز و شب با نقض آتش بس، مناطقی در لبنان را هدف قرار می‌دهد، تا سرپوشی برای بحران‌های داخلی خود باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت رسانه‌های عبری در حالی از ناتوانی دولت صهیونیستی برای بازگشت شهرک نشینان به شمال سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دهند که دولت رژیم اشغالگر روز و شب با نقض آتش بس، مناطقی در لبنان را هدف قرار می‌دهد، تا سرپوشی برای بحران‌های داخلی خود باشد. دیشب و امروز چند منطقه در لبنان هدف حملات جنگنده‌های رژیم قرار گرفت.