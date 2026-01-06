معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری بهارستان از تأمین و توزیع اقلام اساسی در این شهرستان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و در راستای مصوبات تنظیم بازار، روند ورود و توزیع کالاهای اساسی به صورت مستمر ادامه دارد.

خبرگزاری صدا و سیما، شهرام فارغی معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری بهارستان، با اشاره به بازدیدهای میدانی فرماندار و دادستان شهرستان و مطالبات مردمی در خصوص کمبود برخی اقلام اظهار کرد: در راستای مصوبات تنظیم بازار و با توجه به نیاز شهرستان، میزان ۵۰ تن روغن به بهارستان اختصاص داده شده که به صورت تدریجی وارد شهرستان شده و در حال توزیع میان مردم است.

وی افزود: امروز نیز محموله جدید روغن وارد شهرستان شد و تاکنون بیش از ۱۰۰ تن برنج تنظیم بازاری وارد بهارستان شده است.

فارغی با بیان اینکه در تأمین مرغ و گوشت مشکلی وجود ندارد تصریح کرد: خوشبختانه دولت در حال تأمین این اقلام است و در روزهای آینده، مرغ و گوشت به وفور در سطح شهرستان توزیع خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری بهارستان در پایان خاطرنشان کرد: اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و اتحادیه‌های مربوطه به صورت مداوم و مستمر بر بازار نظارت دارند تا روند توزیع و قیمت‌ها به شکل مطلوب کنترل شود.