دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، به همراه جمعی از معاونان خود با استاندار کرمان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، دکتر محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در دیدار دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت: استان کرمان آماده توسعه فضاهای فرهنگی و کتابخانهای بوده و لازم است برنامهای راهبردی برای تحقق این هدف تدوین شود.
وی افزود: میتوان فضاهای مورد نیاز برای ایجاد کتابخانه در استان و شهرستانها را شناسایی و بر اساس آن، منابع لازم برای احداث فضاهای جدید در شهرها و شهرستانها را تامین کرد
استاندار کرمان گفت: امیدواریم با نگاه جدی و حمایت ویژه نهاد کتابخانههای عمومی کشور، تحول چشمگیری در زیرساختهای فرهنگی استان کرمان رقم بخورد و زمینه گسترش فرهنگ مطالعه در سراسر استان فراهم شود