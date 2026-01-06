دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، به همراه جمعی از معاونان خود با استاندار کرمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، دکتر محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در دیدار دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: استان کرمان آماده توسعه فضا‌های فرهنگی و کتابخانه‌ای بوده و لازم است برنامه‌ای راهبردی برای تحقق این هدف تدوین شود.

وی افزود: می‌توان فضا‌های مورد نیاز برای ایجاد کتابخانه در استان و شهرستان‌ها را شناسایی و بر اساس آن، منابع لازم برای احداث فضا‌های جدید در شهر‌ها و شهرستان‌ها را تامین کرد

استاندار کرمان گفت: امیدواریم با نگاه جدی و حمایت ویژه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تحول چشمگیری در زیرساخت‌های فرهنگی استان کرمان رقم بخورد و زمینه گسترش فرهنگ مطالعه در سراسر استان فراهم شود