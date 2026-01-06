پخش زنده
همزمان با اجرایی شدن طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم عصر امروز نشستی در استانداری کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری کردستان در این نشست از تشکیل قرارگاه اقتصادی، همزمان با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی خبر داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: دولت با هدف ایجاد ثبات قیمتها و حمایت از معیشت مردم، یارانه کالاهای اساسی را از این پس به صورت مستقیم به حساب سرپرستان خانوار واریز میکند.
ازهاری با بیان اینکه تمامی مردم مشمول این طرح شدهاند تأکید کرد: آزادسازی نرخ ارز نباید بهانهای برای افزایش غیرمنطقی قیمتها در بازار باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین با اشاره به تشکیل قرارگاه اقتصادی در استان با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی گفت: بهصورت مستمر وضعیت بازار، تأمین کالاهای اساسی و نحوه اجرای طرح رصد و با هرگونه تخلف، احتکار یا گرانفروشی برخورد خواهد شد.