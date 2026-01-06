به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجری طرح های اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت در خراسان رضوی در دیدار با فرماندار تایباد گفت: پرداخت ۲۶۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی بنیاد برکت در قالب ۱۵۹ فقره نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۰ درصد افزایش داشته است.

مهدی توانا افزود: طرح های بهره وری منابع آبی در کشتزارهای کشاورزی، احیای هنرهای صنایع دستی، توسعه باغات انگور و احداث استخرهای کشاورزی بیشترین سهم اعتبارات حوزه اشتغال بنیاد برکت را در این منطقه به خود اختصاص داده است.

مجری طرح های اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت در خراسان رضوی با اشاره به این که تسهیلات از سوی متقاضیان در بازه زمانی ۶۰ تا ۷۴ ماه پرداخت خواهد شد، ادامه داد: ۶۰ پرونده پرداخت تسهیلات جدید هم اکنون از سوی متقاضیان در بانک عامل تشکیل شده که مراحل اداری آن در حال انجام است.

توانا گفت: همچنین در راستای جبران قسمتی از ناترازی های انرژی برق کشور، امسال سه هزار میلیارد ریال به اجرای طرح های تجدیدپذیر انرژی برق در تایباد از سوی بنیاد برکت اختصاص داده شده است.

به گفته وی، این میزان اعتبار برای راه اندازی مجتمع خورشیدی تولید هفت مگاواتی برق در شهرستان تایباد پیش بینی شده است که تاکنون در این بخش افزون بر ۲ هزار نفر متقاضی ثبت نام کرده اند.

تکمیل زنجیره صنایع دستی در تایباد ضروری است

فرماندار تایباد در ادامه این دیدار گفت: پرداخت تسهیلات متناسب با ظرفیت های موجود هر منطقه ای نقش زیادی در ایجاد فرصت های شغلی پایدار مناطق مرزی و محروم دارد.

حسین جمشیدی افزود: مشاغل مورد نیاز در هر منطقه باید از سوی دستگاههای متولی شناسایی، رصد و پایش شود و سپس تسهیلاتی هدفمند به افراد واقعی جویای کار پرداخت شود.

وی اظهار کرد: تایباد یکی از قطب های صنایع دستی شمال شرق کشور به شمار می رود که همواره هنرمندان این خطه مرزی در نمایشگاههای بین المللی تولیدات خود را در معرض دید عموم قرار داده اند.

فرماندار تایباد ادامه داد: تکمیل زنجیره صنایع دستی این شهرستان پیش از مرحله نهایی تولید باهدف حمایت از هنرمندان این حوزه ضرورت دارد.

جمشیدی گفت: بدون شک ایجاد فرصت های اشتغال پایدار در این برهه حساس افزایش امید و رضایتمندی اجتماعی را به دنبال دارد که محقق شدن آن همت و تلاش همه دستگاههای متولی کشوری، استانی و شهرستانی را می طلبد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.