به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، در پی وقوع چندین زمین‌لرزه در روز سه‌شنبه، ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴، مناطقی در مرز استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان از جمله شهرستان بهمئی و منطقه صیدون لرزید.

اولین زمین‌لرزه ساعت ۱۵ و ۵۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه به قدرت ۳.۶ درجه در مقیاس ریشتر ثبت شد.

کانون این زلزله در فاصله ۱۰ کیلومتری شهر لیکک (مرکز شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد) و ۱۲ کیلومتری منطقه صیدون در استان خوزستان به ثبت رساند.

در ادامه، دومین لرزش به بزرگی ۳ ریشتر ساعت ۱۶ و ۲ دقیقه به ثبت رسید.

این زلزله در عمق ۱۲ کیلومتری و ۲۵ کیلومتری صیدون، ۲۷ کیلومتری لیکک ۲۷ و ۳۳ کیلومتری قلعه رئیسی رخ داد.

شدیدترین زمین‌لرزه در ساعت ۱۸ و ۳۷ دقیقه و ۵۵ ثانیه رخ داد که بزرگی آن ۴.۳ ریشتر برآورد شد، کانون این لرزش در مرز دو استان کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و در فاصله ۲۵ کیلومتری لیکک و ۱۶ کیلومتری صیدون ، ۲۰ کیلومتری دیشموک و ۲۴ کیلومتری قلعه رئیسی موقعیت داشته است.

تاکنون گزارشی مبنی بر وقوع خسارات مالی یا جانی ناشی از این لرزش ها گزارش نشده است.