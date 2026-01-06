پخش زنده
امروز: -
شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد برای سومین بار در یک روز لرزید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، در پی وقوع چندین زمینلرزه در روز سهشنبه، ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴، مناطقی در مرز استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان از جمله شهرستان بهمئی و منطقه صیدون لرزید.
اولین زمینلرزه ساعت ۱۵ و ۵۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه به قدرت ۳.۶ درجه در مقیاس ریشتر ثبت شد.
کانون این زلزله در فاصله ۱۰ کیلومتری شهر لیکک (مرکز شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد) و ۱۲ کیلومتری منطقه صیدون در استان خوزستان به ثبت رساند.
در ادامه، دومین لرزش به بزرگی ۳ ریشتر ساعت ۱۶ و ۲ دقیقه به ثبت رسید.
این زلزله در عمق ۱۲ کیلومتری و ۲۵ کیلومتری صیدون، ۲۷ کیلومتری لیکک ۲۷ و ۳۳ کیلومتری قلعه رئیسی رخ داد.
شدیدترین زمینلرزه در ساعت ۱۸ و ۳۷ دقیقه و ۵۵ ثانیه رخ داد که بزرگی آن ۴.۳ ریشتر برآورد شد، کانون این لرزش در مرز دو استان کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و در فاصله ۲۵ کیلومتری لیکک و ۱۶ کیلومتری صیدون ، ۲۰ کیلومتری دیشموک و ۲۴ کیلومتری قلعه رئیسی موقعیت داشته است.
تاکنون گزارشی مبنی بر وقوع خسارات مالی یا جانی ناشی از این لرزش ها گزارش نشده است.