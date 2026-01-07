به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ پژوهشگر گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: این پژوهش با هدف افزایش دقت شبیه‌سازی فرآیندهای برفی و نقش برف در رواناب حوضه‌های آبریز در قالب پایان نامه دانشجوی دکترا ارائه شده و می‌تواند به‌طور مؤثری در مدیریت منابع آب و پیش‌بینی سیلاب‌های ناشی از ذوب برف مورد استفاده قرار گیرد. دکتر یاسر سبزواری با اشاره به چالش‌های مدل‌سازی هیدرولوژیک در مناطق برف‌گیر، به‌دلیل وجود پوشش برفی گسترده، نوسانات شدید دمایی و پیچیدگی فرآیند ذوب برف، این مناطق را همواره از دشوارترین محیط‌ها برای شبیه‌سازی بیان کرد و افزود: در این پژوهش با بازنگری و اصلاح معادلات فیزیکی مرتبط با ذوب برف و بیلان انرژی، بخش برف مدل SWAT به‌گونه‌ای توسعه یافت که رفتار برف در اقلیم‌های سرد با دقت بالاتری بازنمایی شود.

وی ادامه داد: نسخه اصلاح‌شده مدل SWAT امکان شبیه‌سازی دقیق‌تر پویایی ذخایر برفی، زمان‌بندی ذوب و سهم برف در تولید رواناب را فراهم می‌کند و علاوه بر کاربردهای علمی، در برنامه‌ریزی پایدار حوضه‌های کوهستانی و تصمیم‌سازی‌های مدیریتی نیز قابل استفاده است.

به گفته این پژوهشگر، نتایج حاصل از این کار تاکنون در قالب دو مقاله علمی منتشر شده، دو سخنرانی علمی در دانشگاه کلرادو ارائه شده و دو مقاله دیگر نیز در مرحله داوری قرار دارد.

دکتر سبزواری با اشاره به فرآیند نتایج این تحقیق گفت: این پژوهش در گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان و با راهنمایی دکتر سید سعید اسلامیان، استاد تمام این گروه، ارائه شده است.

وی یادآور شد: این دستاورد در قالب رساله دکتری با عنوان «بهبود شبیه‌سازی هیدرولوژیک در مناطق برف‌گیر با استفاده از مدل SWAT» ارائه و در مدت هشت نیم‌سال تحصیلی با درجه عالی از آن دفاع شد.