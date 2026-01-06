معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: کرمان با برخورداری از آثار ثبت جهانی، تنوع اقلیمی و زیرساخت‌های مناسب، از استان‌های برتر کشور در توسعه گردشگری محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: کرمان با برخورداری از آثار ثبت جهانی، تنوع اقلیمی و زیرساخت‌های مناسب، از استان‌های برتر کشور در توسعه گردشگری محسوب می‌شود.

غلامرضا سالاری در آیین تودیع و معارفه سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مرتضی نیکرو در ۱۱ ماه گذشته، اظهار کرد: صندلی مدیریت امانتی است که از فردی تحویل گرفته و به فردی دیگر سپرده می‌شود و حسن این امانت‌داری، ارائه کارنامه‌ای قابل دفاع و بر جای گذاشتن خاطره‌ای نیکوست

وی در ادامه، با اشاره به معرفی مدیرکل جدید میراث‌فرهنگی استان گفت: محسن‌نژاد از مدیران باسابقه و باتجربه این حوزه است که سوابق ارزشمندی در استان فارس و ستاد وزارت میراث‌فرهنگی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر جایگاه ممتاز استان کرمان در سطح کشور افزود: کرمان در حوزه‌هایی همچون معدن، صنعت، کشاورزی و میراث‌فرهنگی، جزو سه تا چهار استان برتر کشور است.

وی افزود: این استان دارای حدود ۱۰ اثر ثبت جهانی در فهرست یونسکو و نزدیک به ۸۰۰ اثر ثبت ملی بوده و از نظر تنوع اقلیمی، هر چهار اقلیم آب‌وهوایی را در خود جای داده است.

سالاری با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان تصریح کرد: گردشگری کشاورزی، معدنی، کویری، نجوم، سلامت و مذهبی از جمله قابلیت‌های کم‌نظیر کرمان است. وجود شهر‌ها و روستا‌های شاخص گردشگری مانند میمند، شهداد، ماهان و بم و همچنین آستان مقدس شاه‌نعمت‌الله ولی (ع)، بستر مناسبی برای توسعه پایدار گردشگری استان فراهم کرده است.

وی با اشاره به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی استان گفت: کرمان تنها استان کشور است که پنج فرودگاه فعال دارد و از شبکه ریلی گسترده‌ای برخوردار است.

معاون استاندار کرمان افزود: پهناورترین استان کشور بودن، وجود تمدن کهن جیرفت و تنوع کم‌نظیر طبیعی از سردترین تا گرم‌ترین نقاط مسکونی ایران، مزیت‌هایی است که به‌ندرت به‌صورت هم‌زمان در یک استان دیده می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با قدردانی از نگاه ویژه وزارت میراث‌فرهنگی به تمدن جیرفت اظهار کرد: تأکید وزیر میراث‌فرهنگی بر تمدن جیرفت به‌عنوان خاستگاه تمدن بشری، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان افزود: قالی کرمان با شهرت جهانی، گلیم سیرجان، مسگری کرمان و دیگر هنر‌های سنتی استان از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و اقتصادی هستند که با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی هدفمند می‌توانند بار دیگر به جایگاه شایسته خود بازگردند.

سالاری در پایان با بیان انتظارات مدیریت ارشد استان از حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: استاندار کرمان نگاه ویژه‌ای به توسعه گردشگری دارد و تحقق شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» مستلزم تلاش مضاعف، برنامه‌ریزی دقیق و هم‌افزایی همه دستگاه‌هاست. امیدواریم با مدیریت جدید، جایگاه شایسته استان کرمان بیش از پیش در سطح ملی و بین‌المللی تقویت شود.