به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس و با حضور کارشناسان سازمان صمت و تعزیرات حکومتی، دو انبار احتکار روغن خوراکی در خرم‌آباد شناسایی و ۲۱ تن روغن کشف شد.

در این عملیات، دو نفر محتکر دستگیر و پس از تشکیل پرونده اولیه برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.

پلیس استان اعلام کرده است که برخورد قاطع با مخلان اقتصادی و محتکران کالا‌های اساسی به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.