کشف ۲ انبار احتکار روغن خوراکی در خرم آباد
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از کشف ۲۱ تن روغن خوراکی از دو انبار احتکار کالا در خرم آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس و با حضور کارشناسان سازمان صمت و تعزیرات حکومتی، دو انبار احتکار روغن خوراکی در خرمآباد شناسایی و ۲۱ تن روغن کشف شد.
در این عملیات، دو نفر محتکر دستگیر و پس از تشکیل پرونده اولیه برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.
پلیس استان اعلام کرده است که برخورد قاطع با مخلان اقتصادی و محتکران کالاهای اساسی بهصورت ویژه در دستور کار قرار دارد.