پخش زنده
امروز: -
در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور و با هدف توسعه جنگلها، بیش از ۳ میلیون اصله نهال جنگلی از گونههای بومی و سازگار با اقلیم منطقه گیلان تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، رئیس اداره جنگلکاری، پارکها و ذخیره گاههای جنگلی منابع طبیعی وآبخیزداری گیلان با اشاره به تولید بیش از ۳ میلیون اصله نهال از گونههای بومی وسازگار با اقلیم منطقه گفت: این نهالها شامل گونههای ارزشمند جنگلی از جمله ون، افرا، توسکا، داغداغان و بلوط است که با هدف توسعه جنگلکاری، افزایش سرانه فضای سبز و جلب مشارکت عمومی، بهصورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد.
امین نصراللهیان افزود: توزیع رایگان نهالها ضمن ترغیب شهروندان به مشارکت فعال در طرحهای منابع طبیعی، نقش مؤثری در افزایش سطح جنگلکاری و تقویت حس مسئولیتپذیری اجتماعی در حفاظت از محیط زیست ایفا میکند.
وی به اهمیت زراعت چوب در گیلان به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی اشاره کرد وگفت: در بخش زراعت چوب نیز تولید و توزیع نهال گونه صنوبر با استقبال گسترده مردمی همراه بوده است و این اقدام علاوه بر توسعه زراعت چوب، زمینه ایجاد انگیزه اقتصادی برای بهرهبرداران را فراهم کرده و در کاهش فشار بر جنگلهای طبیعی نقش بسزایی دارد.
رئیس اداره جنگلکاری منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در خصوص نقش مشارکتی موضوع زراعت چوب با مردم طبیعت دوست گیلان افزود: در قالب طرحهای زراعت چوب، عرصه زراعت چوب جلگهای شفارود در شهرستان رضوانشهر و زراعت چوب حفظآباد تالش، امکان مشارکت مردم در کشت محصولات سیفی و حبوبات در زیر درختان صنوبر در سه ساله اول این طرح فراهم شده است.
امین نصراللهیان با بیان اینکه این مشارکت دوسویه، ضمن ایجاد درآمد جانبی برای بهرهبرداران، موجب انجام عملیات آبیاری، کوددهی و حفاظت از عرصهها با همکاری مردم و بدون تحمیل هزینههای اضافی شده است خاطرنشان کرد: نتیجه این همکاری، افزایش چشمگیر رشد درختان و رویش مضاعف آنها نسبت به شرایط معمول بوده است.
وی نقش مشارکتهای مردمی در تحقق طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت را امری ضروری دانست و افزود: این رویکرد مشارکتی، نمونهای موفق از پیوند معیشت مردم با حفاظت از منابع طبیعی بهشمار میرود و نقش مؤثری در تحقق اهداف طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و افزایش مشارکت عمومی در برنامههای منابع طبیعی دارد.