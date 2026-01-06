پخش زنده
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: شهروندان برای استفاده از سهمیه کالابرگ میتوانند از فردا به فروشگاهها مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شیخی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و بهزیستی در دهکهای اول تا سوم از فردا ۱۷ دی ماه میتوانند برای خرید کالابرگ جدید به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند.
وی افزود: پس از آن، سایر خانوارهای دهکهای یک تا سه در روز جمعه ۱۹ دی ماه و سپس خانوارهای دهکهای چهار تا هفت از دوشنبه ۲۲ دی ماه و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸ دی ماه میتوانند برای خرید سهم ماه اول کالابرگ اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به انتقال اعتبار هر ماه به ماه بعد در صورت عدم استفاده اظهار داشت: استفاده از اعتبار ماههای بعدی پس از اطلاع رسانی امکان پذیر است.
وی ادامه داد: ممکن است برخی شهروندان هنوز پیامک کالابرگ را دریافت نکرده باشند که میتوانند با مراجعه به پیام رسان بله یا برنامه شمیم و کد دستوری *۵۰۰* ۱۴۶۳# موجودی کالابرگ را استعلام کنند.
شیخی تصریح کرد: شهروندانی که جزو این گروهها نیستند از روز شنبه ۲۰ دی ماه با مراجعه به سامانه حمایت میتوانند درخواست خود را ثبت کنند تا ظرف ۱۵ روز اعتبار آنان شارژ شود.