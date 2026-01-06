پخش زنده
امروز: -
آرمان رحمانی به اردوی تیم ملی هندبال کشورمان فراخوانده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، تیم ملی هندبال کشورمان پنجشنبه ۱۸ دیماه بهمنظور حضور در تورنمنت تدارکاتی، عازم کشور اسپانیا میشود.
برای شرکت در این مسابقات ۲۳ بازیکن منتخب به اردوی تیم ملی فراخوانده شدهاند.
«آرمان رحمانی» هندبالیست کردستانی نیز در تمرینات آمادگی ملی پوشان حضور پیدا کرده است.
تیم ملی هندبال کشورمان، خود را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی کشور کویت برگزار میشود آماده میکند.
چهار تیم برتر این رقابتها، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب میکنند.