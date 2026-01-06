مدیر شهرک صنعتی امیریه فیروزکوه از پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی پروژه تصفیه‌خانه این شهرک خبر داد و گفت: این پروژه با هدف افزایش ظرفیت فاضلاب واحدهای صنعتی و استفاده مجدد از پساب برای فضای سبز و بخش کشاورزی، در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

پیمان خان‌بیگی، مدیر شهرک صنعتی امیریه فیروزکوه با اشاره به روند اجرای پروژه تصفیه‌خانه این شهرک اظهار کرد: به منظور افزایش ظرفیت فاضلاب واحدهای مستقر در شهرک صنعتی و تصفیه پساب به‌منظور استفاده مجدد، پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب و فاز دوم شهرک صنعتی فیروزکوه یک در حال اجراست.

وی افزود: این پروژه در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصد رسیده و ان‌شاءالله تا ۲۲ بهمن‌ماه آماده افتتاح خواهد شد.

خان‌بیگی با بیان اینکه پساب تصفیه‌شده این پروژه در اختیار فضای سبز جهاد کشاورزی و سایر ارگان‌هایی که به این منابع نیاز دارند قرار خواهد گرفت تصریح کرد: میزان اعتبار اختصاص‌یافته برای اجرای این پروژه ۲۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

مدیر شهرک صنعتی امیریه فیروزکوه در پایان خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه، علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های زیست‌محیطی شهرک، زمینه استفاده بهینه از منابع آبی و حمایت از توسعه پایدار منطقه فراهم خواهد شد.