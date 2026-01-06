پخش زنده
استاندار خراسان جنوبی: هیچگونه کمبودی در بازار استان وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در ستاد تنظیم بازار استان با تأکید بر تأمین پایدار کالاهای اساسی در استان گفت: هیچ گونه کمبودی در بازار وجود ندارد و با مدیریت صحیح و همراهی مردم، از شرایط حساس فعلی عبور خواهیم کرد.
وی با قدردانی از همراهی مردم استان و آرامش حاکم بر بازار، از همکاری اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق کشاورزی و دستگاههای نظارتی تقدیر کرد و افزود: در سطح استان وفاق، همدلی و صمیمیت خوبی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و امنیتی وجود دارد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش مؤثر دستگاه قضایی، نهادهای اطلاعاتی، سپاه، بسیج و تعزیرات حکومتی گفت: حضور میدانی و هوشمندانه این مجموعهها موجب حفظ امنیت، آرامش بازار و جلوگیری از بروز ناآرامیها شده است.
هاشمی با تأکید بر حمایت همزمان از مصرفکننده و تولیدکننده افزود: حمایت از حقوق مردم و تولیدکنندگان دو مأموریت مهم و مکمل یکدیگر است که باید با مدیریت درست دنبال شود.
وی سه محور اصلی تنظیم بازار را تولید، توزیع و نظارت دانست و افزود: تصمیمات اتخاذشده در حوزه اقتصادی، تصمیمات کلان نظام است که در سطوح عالی کشور بررسی و تصویب شده و استانها موظف به اجرای دقیق آن هستند.
استاندار خراسان جنوبی با اطمینان بخشی به مردم تأکید کرد: کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت مرغ و گوشت منجمد به اندازه کافی در استان تأمین شده و از مردم درخواست میشود از خریدهای هیجانی خودداری کنند.
وی همچنین بر لزوم آرامش در اطلاعرسانی رسانهای تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی صحیح و آرام میتواند نقش مهمی در حفظ ثبات بازار داشته باشد.
هاشمی نظارت بر انبارها، جلوگیری از احتکار، کنترل خروج کالا از استان و برگزاری روزانه جلسات تنظیم بازار در شهرستانها را از اولویتهای مهم استان عنوان کرد و افزود: فرمانداران موظفند بهصورت مستمر وضعیت بازار را رصد کنند.
استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از نقش بخش خصوصی گفت: بدون همراهی فعالان اقتصادی، مدیریت بازار ممکن نیست و با انسجام، نظارت دقیق و امیدآفرینی رسانهای، این مقطع نیز با موفقیت پشت سر گذاشته خواهد شد.