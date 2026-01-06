به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،این مراسم با محورگرامیداشت شهدای حماسه ۱۷ دی و شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان و با حضور گسترده قشرهای مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و دوستداران مکتب شهید سلیمانی برگزار شد.

فضای معنوی مصلی، آکنده از یاد و نام شهدا بود و جلوه‌ای از همدلی، بصیرت و وفاداری مردم کرمان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مکتب مقاومت را به نمایش گذاشت و شرکت‌کنندگان با حضور خود، بار دیگر بر استمرار راه شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.