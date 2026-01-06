سه نفر در سنین ۳۷، ۴۰ و ۴۵ سال بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در یکی از روستا‌های رفسنجان جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دکتر محسن مرتضوی، سرپرست اورژانس رفسنجان، با اعلام این خبر گفت: سه نفر در این حادثه دچار مسمومیت شدید شدند که متأسفانه هر سه نفر، با سنین ۳۷، ۴۰ و ۴۵ سال، جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های اولیه کارشناسان اورژانس، علت احتمالی وقوع حادثه، استفاده از ذغال در فضای بسته‌ی اتاق بوده است؛ که در همین زمینه بررسی‌های تکمیلی در خصوص جزئیات و عوامل دقیق حادثه در حال انجام است.

دکتر مرتضوی در ادامه ضمن اشاره به اینکه گاز مونوکسید کربن بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار کشنده است و در مدت زمانی کوتاه می‌تواند موجب بیهوشی و مرگ شود، گفت: شهروندان باید از استفاده از ذغال، منقل، پیک‌نیک و وسایل گرمایشی بدون دودکش استاندارد در فضا‌های بسته خودداری کنند. همچنین باز بودن مسیر دودکش‌ها و نصب صحیح وسایل گرمایشی باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی یاد آور شد: علائم اولیه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شامل سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خواب‌آلودگی است. در صورت مشاهده‌ی این علائم، افراد باید بلافاصله محل را ترک کرده، تهویه را برقرار و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.