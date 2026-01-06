فرماندار شهرستان پردیس از اخذ مجوز احداث ۹ نانوایی دولتی در فاز‌های جدید این شهرستان و افزایش بیش از ۲۰۰ تن در سهمیه ماهانه آرد خبر داد و گفت: این تصمیمات با هدف رفع مشکلات دسترسی به نان یارانه‌ای و پاسخ به مطالبات مردمی اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست فرماندار پردیس با مدیر کل غله استان تهران برگزار و طی آن مجوز احداث نان ۹ نانوایی دولتی در فازهای جدید اخذ و میزان سهمیه آرد شهرستان بیش از ۲۰۰ تن در ماه افزایش یافت. رضا طاهرخانی فرماندار شهرستان پردیس افزود: با توجه به گزارش‌های میدانی و مطالبات مردمی، در نشستی با مدیر کل قلعه استان تهران موضوعات مربوط به آرد و نان شهرستان تشریح بر لزوم رفع فوری چالش‌ها تاکید شد.

طاهرخانی تصریح کرد: بر اساس مذاکرات انجام گرفته مجوز احداث ۹ نانوایی دولتی در فازهای جدید شهرستان صادر شد تا مشکل دسترسی به نان یارانه‌ای در این مناطق مرتفع شود.

فرماندار در ادامه با بیان اینکه تأمین مواد اولیه شرط اساسی موفقیت این طرح است، خاطرنشان کرد: موافقت لازم برای افزایش سهمیه ماهانه آرد شهرستان به میزان چشمگیر بیش از ۲۰۰ تن نیز اخذ شد تا با این اقدامات، گام‌های عملی و فوری فرمانداری در همراهی با مردم برای تأمین امنیت غذایی رقم بخورد.