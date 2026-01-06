نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس در نطق پیش از دستور خود، تلاش حداکثری تیم اقتصادی دولت برای کنترل نرخ ارز و مهار تورم را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،عبدالحسین همتی سراپرده در نشست علنی امروز سه‌شنبه (۱۶ دی ) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود گفت: امروز در دنیا قدرت‌های استکباری وقاحت خود را در راستای غارت منابع ملت‌ها و استثمار آنها به حدی رساندند که رئیس جمهور یک کشور مستقل و عضو نهاد‌های بین‌المللی را می‌دزدند و منابع کشور‌ها را غارت می‌کنند در چنین شرایطی اتحاد و انسجام و وحدت کشور‌های اسلامی و کشور‌های استکبار ستیز از هر زمانی ضروری‌تر است و باید هر روز قوی‌تر شد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه امروز در فضای داخلی برای مسئولان جمهوری اسلامی باید در اولویت باشد، اجرای امور ملت به نحو احسن در تمام حوزه‌هاست. ؛ زیرا مشکلات زیادی به ویژه در حوزه اقتصادی و معیشتی وجود دارد که ما مسئول حل آنها هستیم و مردم توقع دارند که این مسائل حل شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: توقع مردم در درجه اول صداقت و تصمیمات درست و راهگشا در حوزه قانون گذاری، اجرا، مبارزه با فساد به ویژه در شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های مرتبط با معیشت مردم است. اعتراض و انتقاد حق مردم است و این یک موضوع کاملاً داخلی است که البته توسط قوای سه گانه شنیده شده و هیچ قدرت خارجی حق دخالت در امور داخلی ایران را ندارد که در صورت مداخله ایران پاسخی پشیمان کننده برای آنها خواهد بود.

وی در ادامه گفت: تیم اقتصادی دولت باید تمام تلاش خود را برای ثبات ارز و کنترل تورم به کار گیرد و طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل به اندازه تورم حقوق کارمندان، کارکنان و کارگران افزایش دهد که مردم بیش از این تحت فشار اقتصادی قرار نگیرند. همچنین از همه اقشار جامعه به ویژه فرهنگیان و نظامیان که حقوق پایین‌تری دارند حمایت شود.

همتی افزود: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات زیر مجموعه خود که دچار ناترازی و زیان می‌باشند را تعیین تکلیف نماید. دولت برای تسریع در پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری، مسکن و اشتغال اقدام نماید که صف انتظار پرداخت بعضی از این وام‌ها بیش از یک سال شده است.

وی با درخواست از وزارت آموزش و پرورش برای اصلاح رتبه‌بندی بازنشستگان ۱۴۰۱ مانند ۱۴۰۰، گفت: بیش از این معلمان دلسوز مورد بی‌مهری قرار نگیرند همچنین آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اساتیدی را که ۶ ماه پیش بازنشسته کردند طبق قانون و هرچه سریع‌تر به دانشگاه برگردانند. چرا که حقوق این عزیزان ۶ ماه است که توسط دانشگاه فرهنگیان قطع شده است.

این نماینده مجلس یادآور شد: با وجود اعلام نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور، بازرسی ویژه رئیس جمهور و کمیسیون‌های اصل ۹۰ و آموزش مجلس به بازگشت این عزیزان به دانشگاه فرهنگیان از انجام وظیفه قانونی خود سر باز می‌زند مگر این اساتید چه جرمی انجام داده‌اند که این چنین در این شرایط اقتصادی مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و حق و حقوق شان تضمین می‌شود.

وی همچنین از دولت و مجلس خواست به وزارت نفت اجازه دهند؛ سال ۱۴۰۵ بیش از تکالیف قانونی خود نفت تولید کند و تصریح کرد: به این شیوه، از نفت مازاد تولیدی برای توسعه میادین نفتی و فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی استفاده کند. با توجه به کاهش قیمت جهانی به طور میانگین ۲۰ درصد نسبت به سال قبل ارزان‌تر شده است و باید در سال‌های آینده با افزایش فروش نفت که از طریق توسعه میادین نفتی ایجاد می‌شود درآمد نفتی کشور را افزایش داد.

نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر فشار افزایی به موقع انجام نشود، تولید گاز کشور به شدت کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: با توجه به وابستگی شدید کشور به انرژی گاز، در سال‌های بسیار نزدیک بحران شدید در تامین گاز خواهیم داشت. همچنین وزارت نفت باید با رایزنی با کشور‌های دیگر مشتریان نفتی بیشتری برای نفت خود ایجاد کند که اکثر فروش نفت ما وابسته به یک کشور خاص نباشد.

همتی با اشاره به مسائل حوزه انتخابیه خود، انتقال سریع‌تر آب خلیج فارس توسط دولت به شهرستان زرند، تکمیل جاده‌های زرند به کوهبنان، پرداخت حقوق کارگران شرکت زغال سنگ، تامین کود‌های شیمیایی و سم با قیمت و میزان مناسب، جلوگیری از قطع برق چاه‌های کشاورزی را خواستار شد.