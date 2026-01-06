پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: طرحی جدید برای تقویت نظارت بر بازار در استان تهیه و به شورای تامین استان ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی در نشست خبری مدیران اقتصادی خوزستان در محل استانداری خوزستان بیان کرد: بر اساس این طرح، دستگاههای نظارتی، نیروی انسانی و خودروهای مورد نیاز در اختیار تعزیرات حکومتی برای نظارت بیشتر بر بازار استان قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه در بازرسیهای میدانی، قاضی و بازرس بهصورت مستمر حضور خواهند داشت تا احکام لازم سریعتر و در همان محل تخلف صادر شود، ادامه داد: اجرای این طرح مشترک به تسلط و مدیریت بهتر بازار خواهد انجامید و امیدواریم شورای تامین استان بهزودی این طرح مهم را تصویب کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اظهار کرد: عدم برگشت ارز یکی از اهداف کلیدی اجرای طرحهای معیشتی دولت است، با محقق شدن این هدف نظم و ثبات بیشتری در بازار ایجاد خواهد شد و تمامی مردم میتوانند از فرصتهای عادلانهتری بهرهمند شوند. طبق مصوبه دولت، ورود کالای اساسی از استانهای مرزی آزاد شده و با عرضه کالاها در بازار، شرایط بهتر خواهد شد.
کاظمنسب الباجی بیان کرد: با شهرداری صحبت شده که هشت نقطه از اهواز برای توزیع کالاهای اساسی با سرعت و قیمت مناسب جانمایی شود.
وی با اشاره به پیگیری بخشودگی جرایم شلتوککارانی که برخلاف دستورالعمل استان اقدام به کشت کردند خبر داد و افزود: این موضوع در شورای تامین استان در حال پیگیری است تا امسال اجرایی شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه این نشست اظهار کرد: کمبود تخصیص ارز در چندماهه اخیر بسیار تشدید شد که تاثیر مستقیمی بر تولید و تامین نهاده دامی و طیور داشته است.
جواد سلطانیکاظمی عنوان کرد: ۴.۵ میلیون تن کالا در بندر امام (ره) موجود است که ۳.۹ میلیون تن از این میزان نهاده است که به دلیل عدم تخصیص ارز امکان ترخیص آن وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه امکان کنترل قیمت مرغ در بازار استان به دلیل عدم تخصیص ارز وجود نداشت، مرغدار سهمیه نهاده را زمانی میگرفت که دیگر تولید تمام شده بود و بازار آزاد برای عرضه نهاده ایجاد میشود، اظهار کرد: برخی افراد از ۲ نرخی بودن ارز سود میبرند و نهاده دامی دولتی را در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش میرسانند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد: ابتدای طرح حمایت معیشتی قرار داریم و بهندرت اثرات مثبت آن را خواهیم دید.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت خوزستان افزود: گرانی و گرانفروشی را رد نمیکنیم و با شرایط فعلی دیگر نمیشود کالا با قیمت قبلی تامین و عرضه شود.
بهرام جباری ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز و ماهی، مردم به سمت مصرف مرغ هدایت شدند و تا ماههای آینده به دلیل افزایش قیمت نهاده با افزایش بیشتر قیمت مرغ نیز روبهرو خواهیم بود.
وی گفت: با توجه به اینکه خوزستان مورد هدف مسافران در ایام نوروز و راهیان نور است، باید توزیع و عرضه کالا در بازار برای جلوگیری از کمبود و گرانی بیشتر شود.