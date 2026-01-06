شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
آرشیو
امروز:
-
صفحه نخست
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
استانها
بین الملل
ورزشی
عکس
فیلم
شهروندخبرنگار
رویداد
منوی سرویسها
Toggle navigation
پخش زنده
امروز:
-
پخش زنده
نسخه اصلی
کد خبر:
۵۶۸۱۲۸۲
تاریخ انتشار:
۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۹
کرمان
»
اقتصادی
رونق تولید و اشتغال در کرمان نیازمند حمایت همه جانبه
انجمن طلا و جواهرات استان کرمان به تازگی برای حمایت از مشاغل این حوزه راهاندازی شده است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_55728560"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5681282/55728560?width=600&height=350"></script></div>
کپی لینک
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
X
Share
Telegram
Google Plus
Linkdin
ایتا
سروش
عضویت در خبرنامه
نظر شما