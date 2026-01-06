به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان فرمانده انتظامی نرماشیر گفت: ماموران پلیس فتا شهرستان، پس از شکایت یک خانم مبنی بر اینکه یک پسر جوان با برقراری ارتباط در فضای مجازی به او وعده ازدواج داده و به همین بهانه ۳۰۰ میلیون ریال از وی قرض گرفته، اما دیگر پاسخگوی تماس هایش نبوده، موفق شدند این پسر جوان را دستگیر و ضمن عودت وجه دریافتی، به ادامه اینگونه کلاهبرداری‌های وی پایان دهند.