فرمانده انتظامی نرماشیر گفت: مأموران پلیس فتا این شهرستان در پی شکایت یک خانم، مبنی بر کلاهبرداری یک پسر جوان در فضای مجازی، موضوع را در دستور کار قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان فرمانده انتظامی نرماشیر گفت: ماموران پلیس فتا شهرستان، پس از شکایت یک خانم مبنی بر اینکه یک پسر جوان با برقراری ارتباط در فضای مجازی به او وعده ازدواج داده و به همین بهانه ۳۰۰ میلیون ریال از وی قرض گرفته، اما دیگر پاسخگوی تماس هایش نبوده، موفق شدند این پسر جوان را دستگیر و ضمن عودت وجه دریافتی، به ادامه اینگونه کلاهبرداریهای وی پایان دهند.