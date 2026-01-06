پخش زنده
امروز: -
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ادبیات فارسی با دو بال شعر و خوشنویسی به اوج رسیده و حافظه فرهنگی ایرانیان با هنر خط گره خورده است.
سیدعباس صالحی در مراسم اختتامیه هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران در قزوین اظهار کرد: خوشنویسی در ایران قبل و بعد از اسلام همواره حضوری پیوسته و اثرگذار داشته و از هر زاویهای که به فرهنگ و تمدن ایرانی بنگریم، رد پای این هنر فاخر را مشاهده میکنیم.
وی اضافه کرد: اگر به ادبیات ایران میبالیم، این ادبیات با دو بال شعر و خوشنویسی به پرواز درآمده، تا جایی که مانایی و گسترش شعر فارسی بدون قرابت عمیق با خوشنویسی ممکن نبود و حافظه شعری ایرانیان به گونهای جدایی ناپذیر با هنر خط پیوند خورده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه خوشنویسی در ساختارهای اجتماعی و اداری ایران، تصریح کرد: در دورههایی از تاریخ ایران، خوشنویسی شرط لازم ورود به مشاغل دیوانی و اداری بود و به عنوان «اهلیتنامه» تلقی میشد، چرا که باور بر این بود فردی که صبر، دقت و شکیبایی خوشنویسی را نیاموخته، شایستگی تصدی مسئولیتهای مهم را ندارد.
صالحی ادامه داد: حتی سیاستمداران و سلاطین ایرانی فرزندان خود را به ۲ اصل سلحشوری و خوشنویسی تربیت میکردند و در دورههایی همچون عصر تیموریان نیز حاکمانی بودند که خود، از خوشنویسان برجسته محسوب میشدند.
وی، خوشنویسی را هنری وجودی و تربیتی دانست و گفت: اگر به تعبیر ارسطو، هنر وسیله پالایش روح است، خوشنویسی یکی از برترین هنرها در این مسیر به شمار میرود؛ چرا که تمرین صبر، آرامش، تمرکز و مراقبت است و در روزگاری که جوامع با استرس، اضطراب و آشفتگیهای روانی مواجهاند، میتواند نقش مهمی در طمانینه وجودی انسان ایفا کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد همچنین به پیوند عمیق هنر خوشنویسی با معنویت و فرهنگ دینی اشاره کرد و افزود: خوشنویسی در دامان تمدن اسلامی و از بستر قرآن کریم بالیده و بخش قابل توجهی از آثار خوشنویسی ایران، تجلی آیات قرآن و احادیث اهلبیت (ع) بوده، این هنر، جلوه جمالی وحی در عالم ماده و بیانگر نظم، توازن و توحید در قالب خط است.
صالحی خاطرنشان کرد: تمدن ایرانی - اسلامی گامبهگام با هنر خوشنویسی پیش آمده و امروز ما وارث میراثی چند هزار ساله هستیم، جوانانی که در این مسیر قدم نهادهاند بار سنگین این امانت تاریخی را بر دوش دارند و مسوولیت انتقال درست آن را به نسلهای آینده عهدهدار هستند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران، اظهار کرد: قزوین به عنوان یکی از پایگاههای مهم خوشنویسی ایران، میزبان شایستهای برای این رویداد ملی بود و امیدواریم نسل امروز بتواند این میراث گرانسنگ را به درستی حفظ و به مقصد برساند.