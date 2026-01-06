به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سخنگوی فرماندهی پلیس استان فاریاب اعلام کرد: یک جوان ۲۸ ساله در شهرستان «قیصار» استان فاریاب بر اثر انفجار یک بمب دستی در خانه اش جان خود را از دست داد.

وی افزود: این حادثه زمانی روی داد که این جوان در اتاقش مشغول بازی با یک نارنجک بود.

دو روز قبل نیز بر اثر شلیک تصادفی اسلحه، یک فرمانده محلی طالبان در شهرستان «خاک سفید» از توابع استان فراه کشته شد.

انفجار‌های مین و مهمات منفجر نشده در افغانستان ماهانه ۵۵ کشته یا زخمی برجای می‌گذارد.