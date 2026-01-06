به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،علی‌اصغر رحیمی با بیان این‌ که گردهمایی علمی جامعه دندانپزشکی قم با عنوان «ابریشم» برای دومین سال متوالی برگزار می‌شود، گفت: این گردهمایی با هدف ارتقای سطح علمی، به‌روزرسانی دانش تخصصی و تبادل تجربیات حرفه‌ای دندانپزشکان کشور برنامه‌ریزی شده از فردا چهارشنبه۱۷ تا ۱۹ دی‌در اتاق بازرگانی استان قم برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: در این گردهمایی، ۲۳ کارگاه و پنل آموزشی به‌صورت عملی و تئوری برگزار خواهد شد و بیش از ۴۰ استاد برجسته از سراسر کشور، آخرین یافته‌ها و مهارت‌های علمی و بالینی را به شرکت‌کنندگان ارائه می‌کنند.

وی با تاکید بر نقش موثر برنامه‌های علمی در حوزه پزشکی، ادامه داد: جامعه دندانپزشکی همواره در برگزاری رویداد‌های علمی پیشتاز بوده و این‌گونه گردهمایی‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی، افزایش توانمندی‌های تخصصی و پاسخگویی بهتر به نیاز‌های سلامت جامعه ایفا می‌کند.

دبیر اجرایی دومین گردهمایی علمی جامعه دندانپزشکی قم «ابریشم» نیز با اشاره به جزییات اجرایی این رویداد، بیان کرد: در طراحی برنامه‌های علمی این گردهمایی تلاش شده است نیاز‌های واقعی و کاربردی دندانپزشکان در حوزه‌های مختلف درمانی، آموزشی و فناوری‌های نوین مورد توجه قرار گیرد تا شرکت‌کنندگان بتوانند از آموزش‌ها در محیط‌های بالینی و حرفه‌ای خود بهره‌برداری موثری داشته باشند.

مهدی پوررضا افزود: تنوع کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی، حضور اساتید برجسته کشوری و برگزاری همزمان مباحث تئوری و عملی از ویژگی‌های شاخص این دوره است و امیدواریم با مشارکت گسترده دندانپزشکان، این گردهمایی به بستری موثر برای هم‌افزایی علمی، انتقال تجربه و ارتقای جایگاه علمی دندانپزشکی استان قم در سطح کشور تبدیل شود.

گفتنی ست نخستین گردهمایی علمی جامعه دندانپزشکان کشور «ابریشم»، سال گذشته با حضور بیش از ۵۰ سخنران از دندانپزشکان سراسر کشور و برپایی ۹ کارگاه عملی، طی روز‌های ۱۲ تا ۱۴ دی در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی قم برگزار شد.