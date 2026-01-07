به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیر جهاد کشاورزی خدابنده گفت: طرح احیا و مرمت قنات «مصرآباد» با هدف استفاده بهینه و مدیریت منابع آب و بهبود وضعیت آبیاری اراضی کشاورزی منطقه به اجرا درآمد.

وی افزود: این طرح با همکاری و مشارکت فعال بهره‌برداران و خیرین محلی، با اعتبار بیش از ۶ میلیارد ریال انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی خدابنده ادامه داد: با احیای این قنات، آب مورد نیاز ۱۰۰ هکتار از باغات و مزارع تامین شد که نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و رونق تولیدات کشاورزی این منطقه خواهد داشت.

این طرح شامل مرمت ۳۰ متر از مظهر قنات و احداث استخر ذخیره آب به مساحت ۲۴۰ متر مربع و ۷۰ متر کانال انتقال آب بوده است.

اجرای این طرح علاوه بر بهبود شرایط آبیاری، موجب تقویت منابع آب سنتی و حفظ میراث قنات به عنوان یکی از فناوری‌های بومی پایدار در حوزه کشاورزی شده است