به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، خبر‌هایی از مناطق مختلف گیلان با عناوین مختلف از جمله جهاد تبیین، محفل معنوی انس با قرآن و آسمانی شدن پدر دو شهید والامقام در بسته خبر‌های کوتاه جای گرفته است.

جهاد تبیین، عامل مقابله با جنگ نرم دشمن

سردار دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان در مراسم بزرگداشت سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در فومن گفت: سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی سرباز ولایت بود و امروز هم باید با پیروی از ولایت و جهاد تبیین در مقابل جنگ نرم دشمنان ایستادگی کنیم.



همچنین همایش بصیرتی «مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی» در آستانه‌اشرفیه برگزار شد.

سرهنگ محمدجانی، فرمانده سپاه ناحیه آستانه‌اشرفیه در این همایش بر لزوم جهاد تبیین و آگاه‌سازی نسل جوان در مقابل توطئه‌های دشمنان تاکید کرد.

برگزاری محفل معنوی انس با قرآن کریم در روستای خشت مسجد کوچصفهان

سرگرد رشاد، فرمانده بسیج ناحیه کوچصفهان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه به ویژه نسل جوان گفت: بهره گیری از کلام الهی سعادت زندگی دنیوی و اخروی را در پی دارد.

آسمانی شدن پدر شهید مهیار کاظمی در ماسال

سبقت‌الله کاظمی، پدر شهید مهیار کاظمی، در سن ۹۲ سالگی فانی را وداع گفت و پیکرش در آرامستان تازه‌آباد ماسال به خاک سپرده شد. شهید مهیار کاظمی سال ۱۳۶۵ در میمک استان ایلام به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

درگذشت پدی شهید هاتف در سنگر

حاج علی هاتف، پدر روحانی شهید علیرضا هاتف در شاقاجی سنگر دارفانی را وداع گفت، پیکر این پدر شهید پس از تشییع در زادگاهش در روستای سوکاچا سنگر به خاک سپرده شد، روحانی شهید علیرضا هاتف سال ۶۴ در منطقه عملیاتی اشنویه به شهادت رسید.



پیشرفت ۵۰ درصدی طرح دائمی‌سازی سردهنه‌های رودخانه پلرود رودسر

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت: طرح دائمی‌سازی سردهنه‌های نوده، خوانا، پشتان، اشکلک و رحیم‌آباد در رودخانه پلرود، در حال اجرااست، گفت: با تکمیل این طرح، مشکل آبرسانی بیش از ۶۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این منطقه رفع خواهد شد.

رفع معضل پسماند نیازمند مشارکت عمومی

فرماندار رودبار در نشست کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان با اشاره به تولید روزانه ۸۰ تا ۱۰۰ تن زباله در این شهرستان گفت: باید با مدیریت پسماند از مبدأ، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تلاش مسئولان بتوانیم معضل پسماند را رفع کنیم.