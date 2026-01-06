رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان: دانش آموزان مدرسه استثنایی واعظ به مدرسه جدید منتقل شدند و مدرسه هم مرمت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژه‌های خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواست‌ها شده‌اند.

شهروندان از ریزش سقف مدرسه استثنایی واعظ یزد، فعال نبودن‌ام آر آی بیمارستان خاتم الانبیای ابرکوه، پیشرفت نداشتن طرح بهسازی جاده روستایی هارونی به مروست و طرح عمرانی نیمه تمام در زارچ گلایه داشتند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد:‌ ام آر آی به دلیل اتمام قرارداد با بخش خصوصی و تمام شدن طرح چهار نفر از کارکنان بیمارستان خاتم الانبیا فقط در شیفت صبح فعال بوده و ظرف دو تا سه هفته آینده بار دیگر به چرخه خدمت بازخواهد گشت.

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان: منابع مالی طرح بهسازی جاده روستایی هارونی به مروست تامین شده، عملیات اجرایی آسفالت طرح آغاز شد و تلاش می‌کنیم ظرف دو هفته به پایان برسد.

مدیر امور برق زارچ: با شهرداری زارچ هماهنگی می‌کنیم تا اقدامات لازم برای آسفالت این منطقه صورت گیرد.