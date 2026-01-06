تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار تدارکاتی خود در اردوی آماده‌سازی دوحه، برابر تیم مشیرب قطر به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پرسپولیس در دومین روز اردوی آماده‌سازی نیم فصل خود در کمپ تمرینی اسپایر کشور قطر، به مصاف تیم مشیرب این کشور رفت.

تیم پرسپولیس در این دیدار موفق شد با نتیجه ۷ بر صفر مشیرب قطر را شکست دهد.

برای پرسپولیس در این دیدار علی علی‌پور ۲ بار، مرتضی پورعلی‌گنجی، محمد امین کاظمیان، ابوالفضل بابایی ۲ بار و امیرحسین محمودی گلزنی کردند.