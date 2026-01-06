دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه و با تکیه بر توان داخلی رشد ۸ درصدی صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمد مهدوی ابهری در مراسم آغاز به کار سومین همایش بین المللی پتروشیمی و صنایع وابسته کیش (ایران پتروکم)، گفت: برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها، محل مناسبی برای پیوند صنعت بزرگ پتروشیمی کشور با سازندگان داخلی با کمک بانک‌ها به عنوان تامین کننده اصلی مالی است و این مثلث، راز پیشرفت کشور است.

او با اشاره به اینکه در برنامه هفتم ۲۵ میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی سرمایه گذاری شده، افزود: از این رقم سیزده میلیارد دلار آن تاکنون هزینه شده است.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به نقش صنعت پتروشیمی در بازار سرمایه و رتبه اول در صادرات غیر نفتی، ارزآوری و ایجاد اشتغال پایدار گفت: ۳۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و رتبه اول کشور در صادرات غیر نفتی از دستاورد‌های صنعت پتروشیمی است.

احمد مهدوی ابهری، افزود: در شش ماه اول امسال، ارز وارد شده به تالار ارز و طلای کشور توسط صادرکنندگان غیرنفتی اتفاق افتاده است و ۵۰ درصد آن به صنعت پتروشیمی متعلق است.

او با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی سالانه ۱۰ میلیارد دلار کالا برای مصارف داخلی، تامین می‌کند و اغلب در زنجیره تامین استفاده می‌شوند، افزود: صنعت پتروشیمی، دو و نیم میلیون تن کود اوره مورد نیاز صنایع غذایی کشور را تامین می‌کند.

احمد مهدوی ابهری، اشتغالزایی پایدار را از دیگر دستاورد‌های صنعت پتروشیمی برشمرد و افزود: یک و نیم میلیون نفر به شکل مستقیم در صنایع پتروشیمی کشور مشغول به کار هستند.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه ۱۱۳ میلیارد دلار در این صنعت تاکنون سرمایه گذاری شده، افزود: ۱۰۰ میلیارد از حجم این مبلغ از سرمایه گذاری بهره برداری و ۱۳ میلیارد دلار آن هم در برنامه هفتم برنامه ریزی شده است.