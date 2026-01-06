پخش زنده
مدیر کل تعان ،کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت : در طرح جدید دهکهای یک تا ۹، حدود ۹۵ درصد جمعیت استان از کالا برگ الکترونیک بهرهمند میشوند.
ایوب هلاکو با اشاره به مبلغ طرح افزود : به ازای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان تعلق می گیرد و در ابتدای طرح مبلغ چهار میلیون تومان برای چهار ماه به صورت علی الحساب شارژ خواهد شد.
وی گفت: این طرح یازده قلم کالا شامل لبنیات ،حبوبات ، گوشت مرغ ، تخم مرغ، گوشت قرمز ، شیر کم چرب ،ماست و پنیر، قند و شکر ، روغن ، ماکارونی و برنج را مانند گذشته شامل می شود.
هلاکو با اشاره مراحل اجرای طرح افزود: دهکهای یک تا سه تحت پوشش نهادهای حمایتی از فردا چهار شنبه، دهکهای یک تا سه خارج از پوشش نهادهای حمایتی از جمعه ۱۹ دی، دهکهای یک تا هفت از روز دوشنبه و افراد حذف شده از یک شنبه ۲۸ دی میتوانند به فروشگاههای فعال استان مراجعه و خرید کنند.
وی درباره راههای استعلام دهک فرد و تعلق گرفتن کالابرگ گفت: برای بررسی دهک خانوار خود به سامانۀ حمایت به آدرس hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنید در این سامانه، با وارد کردن کد ملی و اطلاعات خانوار، وضعیت دهک و مشمولیت خود را مشاهده خواهید کرد، سپس میتوانید اقدام به استعلام کالابرگ کنید.
هلاکو افزود : دهک ده برای بهره مندی از کالابرگ الکترونیک باید در سامانه درخواست دهند.
وی گفت: یازده هزار فروشگاه استان در سامانه ثبت نام شده و حدود شش هزار فروشگاه فعال در استان گلستان داریم و در صورت مشاهده فروشگاه متخلف سریعا پایانه فروش آن قطع خواهد شد و نمی تواند در فروش کالابرگ فعالیت کند و با فروشگاه های ثبت نام شده جایگزین می شود.
هلاکو از مردم خواست برای خرید با کالا برگ عجله نکنند زیرا این اعتبار در صورت خرید نکردن سوخت نشده و به ماه های بعد منتقل خواهد شد.