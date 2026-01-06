رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: محتوا‌های جعلی برهم‌زدن آرامش روانی جامعه تولید و منتشر می‌شوند و هیچ‌گونه ارتباطی با واقعیت یا مأموران و مسئولان نیرو‌های مسلح ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: در روز‌های اخیر، صفحاتی در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام با سوءاستفاده از "هوش مصنوعی"، اقدام به ساخت تصاویر و ویدئو‌های کاملاً جعلی کرده‌اند که به صورت کذب به فرماندهان و مدیران پلیس و نیرو‌های نظامی منتسب می‌شود.

سرهنگ "قهاری" افزود: این محتوا‌های جعلی، با هدف ایجاد شبهه، القای اخبار نادرست و برهم‌زدن آرامش روانی جامعه تولید و منتشر می‌شوند و هیچ‌گونه ارتباطی با واقعیت یا مأموران و مسئولان نیرو‌های مسلح ندارند.

وی با تأکید بر اینکه تشخیص این نوع محتوا‌های جعلی برای بسیاری از کاربران عادی دشوار است، تصریح کرد: بر اساس قوانین جاری کشور، تولید، انتشار و حتی بازنشر آگاهانه تصاویر و ویدئو‌های جعلی منتسب به اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم بوده و پرونده‌های مربوطه به‌صورت جدی و بدون اغماض در حال رسیدگی است.

رئیس پلیس فتا استان، از شهروندان خواست، پیش از انتشار هرگونه محتوا در فضای مجازی، از صحت آن اطمینان حاصل کرده و از بازنشر تصاویر و ویدئو‌های تأییدنشده، به‌ویژه موارد منتسب به پلیس، نیرو‌های نظامی و سایر دستگاه‌های رسمی، خودداری کنند.