رئیس سازمان‌های اوقاف و امور خیریه و منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور از طرح پارک جنگلی گمبوعه شهرستان حمیدیه بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور در این بازدید از روند حفظ و احیای این پارک جنگلی دیدن کردند.

همچنین با حضور رئیس سازمان‌های اوقاف و امور خیریه و منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور چندین راس نهال در پارک جنگلی گمبوعه با هدف توسعه فضای سبز غرس شد.

حجت الاسلام و المسلمین خاموشی، رئیس سازمان‌های اوقاف و امور خیریه در این بازدید گفت: براساس تفاهم نامه همکاری میان این سازمان و سازمان و منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور اقدامات مشترکی در جهت توسعه پارک جنگلی گمبوعه و کاشت درخت آکالپتوس برای زراعت کشت در این منطقه در حال انجام است.

افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور نیز بیان کرد: در راستای جلب مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی، پارک ۲ هزار و ۶۰۰ هکتاری گمبوعه شهرستان حمیدیه با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه توسعه و احیا خواهد شد.