مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان با اشاره به نقش مهم پایانههای مسافربری در رضایتمندی شهروندان، گفت: ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی مناسب به مسافران از اولویتهای این ادارهکل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان بررسی و رفع مشکلات و ارتقای خدمات پایانه مسافربری جیرفت با حضور نعمتاله حسینزاده مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان، معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل، روسای ادارات مسافر و کالا، رئیس اداره رفاه و پشتیبانی و مدیران عامل شرکتهای مسافربری اتوبوسی مستقر در این پایانه برگزار شد.
در این نشست، وضعیت خدماترسانی به مسافران، مسائل موجود در پایانه و نحوه بهبود فرآیندهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم ارتقای سطح خدمات رفاهی، بهبود اطلاعرسانی، افزایش نظم و نظارت بر عملکرد شرکتهای مسافربری تأکید شد.
نعمتاله حسینزاده در این جلسه با اشاره به نقش مهم پایانههای مسافربری در رضایتمندی شهروندان، گفت: ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی مناسب به مسافران از اولویتهای این ادارهکل است و این موضوع با همکاری و تعامل مستمر شرکتهای حملونقل دنبال میشود.
در ادامه، مدیران عامل شرکتهای مسافربری دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای رفع مشکلات و بهبود خدمات ارائهشده مطرح کردند و مقرر شد موارد مطرحشده در چارچوب برنامههای اجرایی ادارهکل پیگیری و عملیاتی شود.